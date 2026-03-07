WBC1次ラウンド

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、各地で1次ラウンドを行い、東京ドームのプールCではチェコが台湾に0-14で7回コールド負け。3戦全敗となった。それでも試合後にはファンと台湾ナインに一礼するなど、礼儀を忘れぬ姿にファンから惜しみない拍手が送られた。

チェコは初回、台湾のバント、盗塁を絡めた攻撃で守備が乱れ、捕手の悪送球で先制されると、元大リーガーの張育成内野手にも適時打を許した。2回には2死満塁からスチュアート・フェアチャイルド外野手に満塁弾を浴び0-6。その後も6回に打者9人の猛攻で5点を奪われるなど失点を重ねた。打線は台湾の4投手の前に4安打無得点に終わった。

試合が終わると、チェコ代表はベンチの中で一度待機。台湾ナインが勝利の喜びを分かち合うのを待った。その後一塁側に並び、スタンドに向かって一礼。台湾代表がマウンドに輪を作り、場内に一礼するのを見届けた。チェコの複数の選手、スタッフは台湾ナインに向かって帽子を取り、頭を下げた。その後ベンチに戻ると「7番・三塁」で先発したチェルビンカが涙を流し、悔しさを露わにしていた。



（THE ANSWER編集部）