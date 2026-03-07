新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月８日（日）よりエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）で開催する大相撲三月場所の全取組を無料で生中継。このたび、総勢22名の力士への独占インタビューを実施し、その動画を一挙公開した。 今回のインタビューでは、初場所の優勝決定戦で手に汗握る熱戦を繰り広げ、今場所の主役として大きな注目を集める安青錦関と熱海富士関をはじめとする22名の力士にフォーカス。三月場