2月26日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。ケガ対策、守備面で評価できる部分について訊いた。 ――今キャンプも早朝から夕方まで身体を動かしていますが、手応えはいかがですか？西川「ケガなく順調にきています」 ――身体の上半身、下半身ともにパンプアップされたように見えますが、ご自身的にはいかがですか？西川「昨シ