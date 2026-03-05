食卓に春の訪れを感じさせてくれる、旬の「新ジャガイモ」。皮が薄くみずみずしいこの時季ならではのおいしさは、できるだけシンプルな調理で味わいたいものです。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、新ジャガでつくる「チーズ衣のフライドポテト」を教えてもらいました。粉チーズを加えた衣が香ばしいアクセントになり、外はカリッと、中はホクホク。手軽なのに満足感のある一品です。家族みんなで楽しめる「フライド新ジャガ」