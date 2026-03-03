記録的な少雨による深刻な影響が続いています。ダムの底から「幻の橋」が次々と姿を現し、別府温泉の秘湯でもお湯が消えるという、異例の事態となっています。 【写真を見る】ダム底から「幻の橋」次々出現別府の秘湯は枯渇状態に貯水率0.3％…記録的少雨で異変 「幻のアーチ橋」異例の早さで出現 大分県佐伯市宇目にある北川ダムでは水が減り、上流部では底が見える状態に。ダムの建設に伴い水没した「旧田代橋」が