日本人の死因の多くを占める「がん」。細胞の「コピーミス」によって引き起こされる病気であることは知られているが、実は都道府県でなりにくいがん、なりにくいがんの「地域差」があるという。衝撃のデータを、前編記事『 【衝撃】「大腸がん」ワーストは秋田…「がんになりやすい県、なりにくい県」ランキング』より続けて紹介しよう。肺がんを引き起こす要因がんのリスクを特に高めるのが、喫煙・飲酒・肥満。なかでも、年間約1