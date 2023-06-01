新TVCM「共演・出会い」編が公開佐藤製薬株式会社は、イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）とドジャース・山本由伸投手が出演する新TVCM『共演・出会い』篇を、2日から公開すると発表した。長年ユンケルのCMに出演してきたイチロー氏と、新たに加わった山本が共演するのは、今回が初めてとなる。新CMでは、広大な球場を舞台に、ユンケルを手に歩み出す2人が距離を縮めていく様子が描かれている。山本の「