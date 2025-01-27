新TVCM「共演・出会い」編が公開

佐藤製薬株式会社は、イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）とドジャース・山本由伸投手が出演する新TVCM『共演・出会い』篇を、2日から公開すると発表した。長年ユンケルのCMに出演してきたイチロー氏と、新たに加わった山本が共演するのは、今回が初めてとなる。

新CMでは、広大な球場を舞台に、ユンケルを手に歩み出す2人が距離を縮めていく様子が描かれている。山本の「はじめました」という言葉に、イチロー氏が「待ってたよ」と答え、ユンケルファミリーに迎え入れる。最後はマウンド上で2人が力強く握手。ユンケルとともに前へ進む姿を描いた、ドラマチックな映像に仕上がっている。

同社によると、山本は緊張した面持ちで撮影に臨んだようだ。2人の共演シーンでは、そんな山本をイチロー氏がリード。撮影の合間には笑顔で言葉を交わすなど、初共演をきっかけに、2人の距離が縮まっていったという。

イチロー氏は日米通算4367安打を放ち、2025年に日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたレジェンド。一方の山本は、昨季のワールドシリーズで3勝を挙げて日本人投手初のMVPを受賞するなど、ドジャースのエースに成長。MLBでもトップクラスの評価を受けている。

初共演を記念し、同社はオリジナルグッズが当たる「ユンケル イチローさん×山本由伸選手 初共演キャンペーン」を4月30日まで実施。挑戦を続ける2人の夢のタッグに、今季はよりいっそう注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）