セリエA 25/26の第27節 クレモネーゼとＡＣミランの試合が、3月1日20:30にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ダビデ