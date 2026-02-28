[2.28 ラ・リーガ第26節](カンプ・ノウ)※24:15開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 3 アレックス・バルデDF 5 パウ・クバルシDF 23 ジュール・クンデDF 24 エリック・ガルシアMF 16 フェルミン・ロペスMF 20 ダニ・オルモMF 22 マルク・ベルナルFW 7 フェラン・トーレスFW 10 ラミネ・ヤマルFW 11 ラフィーニャ控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 33 Eder AllerDF 2 ジョアン・カンセロDF 4