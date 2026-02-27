高市早苗総理が自民党のすべての衆院議員315人に約3万円のカタログギフトを贈った問題で、27日の木原稔官房長官の記者会見でも質問が出た。【映像】カタログギフト何に使う？木原長官が回答記者が「総理のカタログギフト配布について伺います。長官ご自身としては物価高で国民生活が大変な中での配布をどう受け止めたか、また長官自身は受け取ったか、返却しないのであればどのように使う予定か？」と質問。木原長官は「前段