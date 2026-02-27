自民党を総選挙で歴史的圧勝に導いた高市早苗・首相。「史上初の女性総理」として高い人気を誇る一方、周囲との交流が少ない"人嫌い"もあって、その実像はあまり知られていない。支持派も批判派も、「人間・高市早苗」の姿を知らないまま"高市現象"に振り回されてはいないか。本誌・週刊ポストはその仕事ぶりから日常生活、政治家としての来歴まで徹底取材。一見、些細にも思えることの積み重ねから、何が見えてきたのか。【シリ