大谷翔平がバンテリンドームに登場日本代表「侍ジャパン」に選出されている大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習のため球場入りした。大谷はチームバスには乗らず“単独”でスタジアムに入った。ベージュのジャケットに白ズボン姿で報道陣の前に姿を見せた。チームは27日、28日に中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を行う。球場通路を歩く大谷はベージュのジャケットを羽織り