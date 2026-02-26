23日にアリゾナキャンプ打ち上げ→24日頃に帰国野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習に参加した。3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通し、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整した。大谷は2月からチームがキャンプ施設を構えるアリゾナ州で汗を流し、投打ともに実戦形式の「ライブBP」などで研鑽を積んだ。22日（日本時間23日）のオ