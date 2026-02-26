大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が２６日、大阪・東大阪市に宿舎を構える部屋の稽古で、出稽古に来た大関・琴桜（佐渡ケ嶽）と三番稽古（同じ相手と相撲を取る）を行い、計１２番相撲を取った。大阪入り後は既に相撲と取っていたというが、他の部屋の関取衆と相撲を取るのは初めて。その相手がいきなり大関となったものの、連続で１２番取って８勝４敗。「いい稽古ができた。今日足りなかった部分もあるので、また明日から集