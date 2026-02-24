大阪マラソン（2月22日）の吉田響（23、サンベルクス）が大きなインパクトを残した。8km手前で先頭集団から抜け出して独走。中間点を1時間01分54秒と、2時間3分台が狙えるペースで突っ走った。30km通過は1時間28分07秒と日本記録ペースを維持したが、35kmまでを15分14秒にペースダウン。37kmで優勝したI.ハッサン（29、ジブチ）に抜かれ、日本人トップも平林清澄（23、ロジスティード）に譲った。フィニッシュでは2時間09分33秒の3