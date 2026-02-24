2月後半から、徐々に高校の卒業式シーズンが到来する。そんな時期にSNSやフリマサイトで密かに売買のピークを迎えるのが、“女子生徒”たちが高校3年間で使用した制服や上履き、体操着などである。女子生徒が着古した制服は、有名ブランド校によっては一式10万円以上で売れることも珍しくなく、履き古してボロボロになった上履きもマニアに高値で売れるという。いったいどのような人が購入し、いくらで取り引きがなされている