AIチャットボット・Claudeを開発するAnthropicが、「中国に拠点を置くAI企業のDeepSeek、Moonshot、MiniMaxが自社のモデルを改良するためにClaudeの能力を不正に抽出する大規模なキャンペーンを展開している」と自社ブログで主張しました。Anthropicは、問題の3社が約2万4000人分の不正アカウントを通じてClaudeとのべ1600万回以上のセッションを行い、利用規約および地域アクセス制限に違反したと述べています。Detecting and pre