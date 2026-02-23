新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開を記念し、２月21日（土）より、昨年公開されたシリーズ44作品目『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の期間限定無料・見放題配信を開始。合わせて映画ドラえもんチャンネルを期間限定で開設する。 『ドラえもん』は、藤子・F・不二雄の大人気漫画を原作としたアニメ作品で、四次元ポケットから不思議な“ひみつ道具”を出す未来のネ