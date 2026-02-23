ドラえもん新作映画公開記念、期間限定無料・見放題配信開始！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開を記念し、２月21日（土）より、昨年公開されたシリーズ44作品目『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の期間限定無料・見放題配信を開始。合わせて映画ドラえもんチャンネルを期間限定で開設する。
『ドラえもん』は、藤子・F・不二雄の大人気漫画を原作としたアニメ作品で、四次元ポケットから不思議な“ひみつ道具”を出す未来のネコ型ロボット・ドラえもんと、勉強もスポーツも苦手なのび太や仲間たちとの友情と日常が描かれている。TVアニメは45年以上にわたり放送されているほか、劇場版も数多く制作されており、２月27日(金)にはシリーズ45作品目となる新作映画『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が公開予定。
このたび、期間限定開設が決定した映画ドラえもんチャンネルでは、「ABEMA」にて期間限定無料・見放題配信を開始する『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』を含む『映画ドラえもん』全44作品に加え、TVアニメ厳選エピソードを２月21日（土）の開設から４月４日（土）まで毎日無料放送。３月４日（水）からは放送作品の１週間無料配信も実施。
また、映画ドラえもんチャンネルの開設を記念したプレゼントキャンペーンも決定。ABEMA公式(@ABEMA）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、２月21日（土）夜９時頃に投稿される本キャンペーン投稿を２月27日（金）までにリポストした方から抽選で５名に、「びっくらたまご バブルフィーバー」をプレゼント。
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
