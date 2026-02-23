中華の大定番・青椒肉絲を、油揚げと豚こまを使ってグッとつくりやすくアップデート！人気料理家・Mizukiさんのイチオシは、”新しい”青椒肉絲。たけのこ代わりに入れた油揚げがうまみを全部キャッチして、驚きのおいしさに。手頃な価格の食材だからつくりやすく、タンパク質も野菜もたっぷり、ご飯がもりもり進む！家族みんなにうれしい革命レシピです。『油揚げ入り青椒肉絲』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……200gピーマ