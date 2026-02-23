【実は】青椒肉絲は筍じゃなく『油揚げ』がウマい。Mizukiさんの革命レシピとは
中華の大定番・青椒肉絲を、油揚げと豚こまを使ってグッとつくりやすくアップデート！
人気料理家・Mizukiさんのイチオシは、”新しい”青椒肉絲。たけのこ代わりに入れた油揚げがうまみを全部キャッチして、驚きのおいしさに。手頃な価格の食材だからつくりやすく、タンパク質も野菜もたっぷり、ご飯がもりもり進む！家族みんなにうれしい革命レシピです。
『油揚げ入り青椒肉絲』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……200g
ピーマン……4個
油揚げ……2枚
〈たれ〉
しょうゆ……大さじ1
みりん……大さじ1
オイスターソース……大さじ1
片栗粉……小さじ1
酒……小さじ1
ごま油……大さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、縦に細切りにする。油揚げは横に幅6〜8mmに切る。豚肉は片栗粉、酒をもみ込む。たれの材料を混ぜる。
（2）炒める
フライパンにごま油を中火で熱し、豚肉を入れて色が変わるまで2分ほど炒める。ピーマン、油揚げを加え、1〜2分炒める。たれを加え、全体がなじむまで炒め合わせる。
タレがからんでうまみをジュワっと吸った油揚げは、意外な代役だけど食べたら納得！今までの「たけのこ入り青椒肉絲」より好きになっちゃうかも。
教えてくれたのは…
Mizukiミズキ
料理家
調理師免許のほか、スイーツコンシェルジュの資格をもつ。身近な食材で作れる、簡単でおいしく、華やかなレシピに定評がある。Instagramのフォロワー数は130万人を越える。企業のレシピ開発、雑誌、テレビ、WEBメディアで活動中。レシピブログアワードを2016年から3年連続で総合グランプリ受賞。