【実は】青椒肉絲は筍じゃなく『油揚げ』がウマい。Mizukiさんの革命レシピとは

中華の大定番・青椒肉絲を、油揚げと豚こまを使ってグッとつくりやすくアップデート！

人気料理家・Mizukiさんのイチオシは、”新しい”青椒肉絲。たけのこ代わりに入れた油揚げがうまみを全部キャッチして、驚きのおいしさに。手頃な価格の食材だからつくりやすく、タンパク質も野菜もたっぷり、ご飯がもりもり進む！家族みんなにうれしい革命レシピです。

『油揚げ入り青椒肉絲』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……200g

ピーマン……4個

油揚げ……2枚

〈たれ〉

しょうゆ……大さじ1

みりん……大さじ1

オイスターソース……大さじ1

片栗粉……小さじ1

酒……小さじ1

ごま油……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、縦に細切りにする。油揚げは横に幅6〜8mmに切る。豚肉は片栗粉、酒をもみ込む。たれの材料を混ぜる。

（2）炒める

フライパンにごま油を中火で熱し、豚肉を入れて色が変わるまで2分ほど炒める。ピーマン、油揚げを加え、1〜2分炒める。たれを加え、全体がなじむまで炒め合わせる。

タレがからんでうまみをジュワっと吸った油揚げは、意外な代役だけど食べたら納得！今までの「たけのこ入り青椒肉絲」より好きになっちゃうかも。

（『オレンジページ』2024年11月17日号より）