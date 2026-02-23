フリーマン夫婦に第4子が誕生へ幸せな報告に歓喜の声が上がった。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手とチェルシー夫人が22日（日本時間23日）、共同でインスタグラムを更新。第4子となる赤ちゃんが誕生することを報告した。日本の3連休祝日に届いた発表に「おめでとう！」とファンも笑顔になっている。フリーマン夫婦は、ファンへ向けて長文のメッセージを投稿した。「4人目の赤ちゃんがやってきます。私たちの心は、すで