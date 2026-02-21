2月27日（金）に公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』。その公開を記念して、昨年の大ヒット作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が、本日2月21日（土）に地上波で初放送される。©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、“絵の中の世界”を舞台にドラえもんたちが幻の宝石をめぐって大冒険を繰り広げる、完全オリジナルストーリー。昨年3月に公開さ