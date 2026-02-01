2月27日（金）に公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』。

その公開を記念して、昨年の大ヒット作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が、本日2月21日（土）に地上波で初放送される。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、“絵の中の世界”を舞台にドラえもんたちが幻の宝石をめぐって大冒険を繰り広げる、完全オリジナルストーリー。

昨年3月に公開されると、夢あふれる壮大な物語はもちろん、ドラえもんたちが有名絵画の中に遊びに行く様子がユニークに描かれたオープニングなどが反響を巻き起こした。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

監督は、『映画ドラえもん のび太の新・魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』（2007年）を手がけた寺本幸代。

鈴鹿央士、藤本美貴、サンドウィッチマンら豪華ゲスト声優たちが熱演したほか、あいみょんが書き下ろした主題歌『スケッチ』、挿入歌『君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！』が物語をドラマチックに盛り上げた。

はたしてドラえもんたちは絵の中の世界でどんな冒険に挑むのか？

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025

◆新作映画公開記念特番も！

さらに3月15日（日）、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開を記念したスペシャル番組『「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」公開記念 ひみつが満載!? もっと知りたい！映画ドラえもんスペシャル』が放送されることも決定した。

『映画ドラえもん』シリーズの代表作として長く愛されてきた『のび太の海底鬼岩城』。最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、1983年に公開されたその名作を最新技術によって新たに制作された作品だ。

そこで、今回のスペシャル番組では、映画はもちろん、原作となった漫画、そしてテレビシリーズ作品までたっぷりひも解きながら、クイズ形式で魅力に迫っていく。

MCは、スネ夫役の声優・関智一が担当。ゲストには、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の宣伝アンバサダーを務めるアルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）をはじめとした豪華なメンバーが多数出演する。もちろん最新映画の情報も満載だ。