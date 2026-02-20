Netflixで【井端弘和監督×渡辺謙】プレミアム対談動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は、3月5日から開催される「2026 ワールドベースボールクラシック」の全47試合を日本国内で独占ライブ配信する。20日午後9時からはYouTube SPコンテンツ第5弾として「【井端弘和監督×渡辺謙】プレミアム対談」を公開した。野球日本代表「侍ジャパン」を率いる井端監督はチームのアドバイザーとして、宮崎合宿に参加しているダルビ