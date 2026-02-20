Netflixで【井端弘和監督×渡辺謙】プレミアム対談

動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は、3月5日から開催される「2026 ワールドベースボールクラシック」の全47試合を日本国内で独占ライブ配信する。20日午後9時からはYouTube SPコンテンツ第5弾として「【井端弘和監督×渡辺謙】プレミアム対談」を公開した。

野球日本代表「侍ジャパン」を率いる井端監督はチームのアドバイザーとして、宮崎合宿に参加しているダルビッシュ有投手（パドレス）招聘の舞台裏を明かした。自身が監督に就任した2023年大会終了後、「まずメジャーのところにも挨拶しに行った時に（本人に）『WBCにまた出てほしい』というところを伝えに行って。ちょっと驚かれていたんですよね。『いや、僕もうそういう歳じゃないですし』って」と当時のやりとりを明かした。

その後も「1試合でもいいし、1球でもいいから投げてほしい」と毎年、直談判。そのなかでダルビッシュが手術を受けることになった。その時点で井端監督は「実は“コーチ枠”という中では、もう1人コーチを入れられたんですけど、選手で来られないってなった時に、ダルビッシュ投手には手伝ってほしいっていうところで、あえてずっとその1枠を空けていたので」と舞台裏を告白。改めてダルビッシュに協力を求めたのだという。

「伝えたら、向こうもちょっと『そのために空けていたんだ』っていうのも多分あったのか分からないですけど、『ちょっと球団と家族と相談してみます』というところで今回実現できたので。WBCの中でダルビッシュ投手が関わるっていうのは、もう絶対だと思っていました。本当、それに応えてくれて感謝しています」と笑みを浮かべた。

宮崎合宿中、ダルビッシュは精力的に動き、選手に球種やピッチクロックなどについて談義。さらに対戦国の情報も提供するなど、あらゆる面でチームをサポートしている。（Full-Count編集部）