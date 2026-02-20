○日リーテック [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.95％にあたる50万株の自社株を消却する。消却予定日は3月16日。 ○エムアップ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる145万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月24日から7月31日まで。 ○ＪＵＫＩ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる60万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間