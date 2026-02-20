

○日リーテック <1938> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.95％にあたる50万株の自社株を消却する。消却予定日は3月16日。



○エムアップ <3661> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる145万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月24日から7月31日まで。



○ＪＵＫＩ <6440> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる60万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月24日から4月27日まで。



○パイロット <7846> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.68％にあたる211万9000株(金額で106億円)を上限に、2月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、発行済み株数の8.6％にあたる350万株を3月31日付で消却する。



○ヤマトインタ <8127> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.59％にあたる12万株(金額で7260万円)を上限に、2月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○東テク <9960> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.44％にあたる18万株(金額で7億7940万円)を上限に、2月24日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



株探ニュース

