2月も残すところあと1週間余り。2月20日は、一足早い春の訪れをお届けします。早咲きの桜として有名な『河津桜』が勝浦町で咲き始めたと聞き、私が取材してきました。 （宮下アナウンサー）「コートを着ていても風が冷たく感じられます」「そんな寒さの中、一足早く春を感じられる場所があると聞いて、勝浦町にやってきました」 勝浦町沼江では今、早咲きの桜として有名な「河津桜」が咲き始めました。 （宮