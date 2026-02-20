2月も残すところあと1週間余り。



2月20日は、一足早い春の訪れをお届けします。



早咲きの桜として有名な『河津桜』が勝浦町で咲き始めたと聞き、私が取材してきました。

（宮下アナウンサー）

「コートを着ていても風が冷たく感じられます」

「そんな寒さの中、一足早く春を感じられる場所があると聞いて、勝浦町にやってきました」

勝浦町沼江では今、早咲きの桜として有名な「河津桜」が咲き始めました。

（宮下アナウンサー）

「わ～きれい。かわいい花が咲いていますよ」

「河津桜」は、静岡県河津町に原木がある桜で、ソメイヨシノよりも色が濃いのが特徴です。



近くで和菓子店を経営している、前田道夫さんが30年ほど前に、静岡から取り寄せて植えました。



（宮下アナウンサー）

「早咲きとして知られる河津桜。まだつぼみのものもありますが、濃いピンク色の花を咲かせています」

「このとっても可憐な花を見ていると、もうすぐ春が来るんだなと心が浮き立ちます」

「河津桜」を植えた前田さんの息子・浩史さんも、毎年この時期を楽しみにしているといいます。



（宮下アナウンサー）

「今年の『河津桜』は例年と比べて咲くのは早い？遅い？」

（前松堂・前田浩史さん）

「去年がちょっと遅くて、今年は例年通り2月の半ばくらいから咲き始めた」





（宮下アナウンサー）

「今年はどう？」



（前松堂・前田浩史さん）

「毎日見てるものなんですけど、やっぱり足を止める、きれいだなと感じています」

道路を挟んだ向かいにある、前田さんの営む「前松堂」では、この「河津桜」を見ながら、おいしい和菓子がいただけます。

この時期は、期間限定の「いちご大福」と「さくら餅」がおすすめです。



（宮下アナウンサー）

「お店一番人気の『いちご大福』さっそくいただきます」

「ん～おいしい！口いっぱいに上品な優しい甘さが広がります」

「この滑らかな舌触りの白あんと、果汁たっぷりのいちごの相性が抜群です」

「窓からは河津桜を見ながら食べられるので、この季節にぴったりです」

前松堂は、「河津桜」が楽しめる3月中は毎日営業するそうです。



（前松堂・前田浩史さん）

「桜を見て楽しんでもらって、お菓子を食べながら桜を見てもらって楽しんでもらえれば」

前田さんによりますと勝浦町の「河津桜」はこれからゆっくり開花していき、約2週間後に見ごろを迎えるということです。



桜を見ながらいただいたいちご大福も本当に美味しかったです。



この期間限定のいちご大福は、4月中旬まで楽しめるということです。