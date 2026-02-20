MLB公式がディアスのユニ姿を投稿ドジャースに新加入したエドウィン・ディアス投手が、スプリングトレーニングのフォトデーに参加した。真新しいユニホーム姿を披露し、MLB公式X（旧ツイッター）が19日（日本時間20日）に画像を公開。日米のファンから様々な反応が寄せられている。31歳のディアスはメッツに所属していた昨季62試合登板で6勝3敗28セーブ、防御率1.63。オフにFAとなり、12月中旬に3年総額6900万ドル（約107億500