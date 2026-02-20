2026年2月20日(金)・27日(金)の日本テレビ系「金曜ロードショー」は、2週連続で『ゴールデンカムイ』を放送する。3月13日(金)に映画最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が公開されることを記念した、ファン垂涎の特別企画だ。【写真】山粼賢人さん演じる「不死身の杉元」。網走監獄での最終決戦へ挑む緊迫のビジュアル■2月20日放送：映画『ゴールデンカムイ』が地上波初登場！35分拡大の熱狂映画『ゴールデンカムイ