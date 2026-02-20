松嶋菜々子主演のテレビ朝日ドラマ「おコメの女国税局資料調査課・雑国室」第７話が１９日に放送された。女性スキャンダルで辞職した経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）だったが、出直し選挙に自身を支えるはずだった秘書・灰島直哉（勝村政信）が立候補し…。中盤には衆目にさらされる中、息子を連れてスーパーで買い物する寂し気な鷹羽の妻・栞が登場。わずかな登場だったが、演じていたのはトリンドル瑠奈だった。