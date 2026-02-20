ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）２２年北京五輪銅メダルＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点をマークし、銀メダルを獲得した。演技後は涙がこぼれ、北京を上回る銀メダルにも両手で顔を覆って号泣した。最後の五輪で頂点には届かなかったが、試合後の会見では今度