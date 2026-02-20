金正恩総書記ら北朝鮮のロイヤルファミリーは、厚いベールの向こうで一体どのような生活を送っているのか。その一端を垣間見ることができるのが、北朝鮮全土に点在する最高指導者の専用別荘だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）豪華別荘には、恐ろしい「裏の顔」がある。かつて権力の中枢にいた金日成の実弟や、金正恩の叔母など、政争に敗れた親族たちが次々と送り込まれ、社会から抹殺されてきたのだ。家族間での“異