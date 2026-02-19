早明浦ダムは、貯水率低下を受け、吉野川水系では2月20日の午前9時から、第二次取水制限を始めると発表しました。冬の時期に、第二次取水制限が行われるのは30年ぶりです。吉野川水系水利用連絡協議会によりますと、19日の午前0時の早明浦ダムの貯水率は44.3％と、平年値を約36ポイント下回っています。2月9日から第一次取水制限が行われていますが、今後も降水量が少ないと予想されるため、はやめの対応をとるとしています。カッ