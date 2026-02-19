松本憲明さん推奨…投球動作で地面を強く蹴る動きを習得する「サイドけんけん」投球動作において重要なのが、軸足から踏み出し足への体重移動。軸足で地面を強く蹴る動きが球速アップに繋がっていく。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは小学校低学年の子どもたちに、「サイドけんけん」ドリルを推奨している。軸足から踏み出しへの体重移動は並進運動と呼ばれ、速い球を投げる上で極めて