松本憲明さん推奨…投球動作で地面を強く蹴る動きを習得する「サイドけんけん」

投球動作において重要なのが、軸足から踏み出し足への体重移動。軸足で地面を強く蹴る動きが球速アップに繋がっていく。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは小学校低学年の子どもたちに、「サイドけんけん」ドリルを推奨している。

軸足から踏み出しへの体重移動は並進運動と呼ばれ、速い球を投げる上で極めて重要だ。まず軸足に体重を乗せ、地面を強く蹴る力を利用して踏み出し足へ素早く体重を移す。ここでどれだけ高い出力を生み出せるかが鍵になる。

低学年の選手が通常の投球で、軸足の蹴りを意識することは簡単ではない。松本さん推奨のドリルはまず、選手は軸足で立つ。そして、横方向にけんけんで進む。右投手なら右足で立って左方向（捕手方向）へ進んでいく。

けんけんしていくうちに疲れてきて、つま先が捕手方向に向きがちなので注意したい。「横を向いて一歩一歩遠くに蹴っていく動きができれば、並進運動に繋がっていきます」。けんけんの幅は最初は小さくても可。「慣れてくれば一歩一歩大きくても問題ないです」とアドバイスを送る。

松本さんはさらに「股関節周りの筋肉がメインに働いてくるので、かなりピッチングに近い動きになってきます」と説明する。このドリルは軸足だけでなく、踏み出し足でも行いたい。左右の足で20回を3セットが目安。投球が変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）