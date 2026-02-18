県内の公立高校入試の一般選抜の出願が締め切られました。全日制の平均競争倍率は1.00倍となっています。一般選抜の全日制の募集は分校を含む32校で行われ、定員4164人に対し4166人が出願しました。平均競争倍率は前年度を0.01ポイント上回る1.00倍となりました。定員を上回ったのは18校28学科で、倍率が最も高いのは吉野川高校農業科学科の1.50倍、つづいて城西高校生産技術科の1.39倍、徳島科学技術高校海洋科学類の1.30倍となっ