サポートメンバーで宮崎合宿に帯同する中山3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は18日、第2クール2日目を迎え、実戦形式の打撃練習「ライブBP」を行った。サポートメンバーとしてチームに加わっている巨人・中山礼都外野手は、チーム唯一の長打をマーク。「ガチで中山くん今年こわいわ」と、他球団ファンも驚いている。潜在能力の高さを発揮した。隅田知一郎投手（西武）との対