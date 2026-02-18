サポートメンバーで宮崎合宿に帯同する中山

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は18日、第2クール2日目を迎え、実戦形式の打撃練習「ライブBP」を行った。サポートメンバーとしてチームに加わっている巨人・中山礼都外野手は、チーム唯一の長打をマーク。「ガチで中山くん今年こわいわ」と、他球団ファンも驚いている。

潜在能力の高さを発揮した。隅田知一郎投手（西武）との対戦で、中山は初球の外角高め直球を捉えた。力強い打球は左翼手の頭上を越え、悠々と二塁に到達。この日は佐藤輝明内野手（阪神）、牧秀悟内野手（DeNA）らが打席に立った中、中山だけが長打を記録した。

中山は中京大中京高から2020年ドラフト3位で巨人に入団。2022年に1軍デビューし、昨季は自己最多の103試合に出場してプロ初アーチを含む7本塁打を放った。今回はサポートメンバーとしてチームに帯同。15日には激励にきた松井秀喜氏から「良いバッティングしてると思いますよ。これから本人の努力で成長していけば、（侍ジャパンの主力など）いろんな可能性があると思います」と絶賛されるなど、高い期待を受けている。

それだけに、中山が快音を響かせると、「サポメン中山、レフトオーバーの長打打っててポジしかない」「対左も克服したらいよいよチート」「中山礼都さん隅田から2塁打打ってて神」「まじで楽しみ」「いつも長打打ってる中山礼都さんは何者」「中山今年えぐい成績残しそう」と巨人ファンのみならず、他球団ファンも熱視線を送っていた。（Full-Count編集部）