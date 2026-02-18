ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、アルペンスキー女子回転が行われ、日本勢で唯一この種目に出場した安藤麻（日清医療食品）は、１回目で途中棄権となり、２回目に進めなかった。３度目の五輪出場となる２９歳のベテラン安藤は、前回の北京大会は大回転で２４位に入っているが、回転は前回、前々回の平昌大会でも途中棄権しており、３度目の正直とはならなかった。安藤は、コルティナダンペッツォで行われた２０２１