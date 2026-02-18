移籍後初の対外試合でいきなり先制弾楽天の佐藤直樹外野手が17日、広島との練習試合に「1番・中堅」で先発出場し、初回先頭の第1打席で初球本塁打を放った。新天地での対外試合初打席でいきなり結果を残し、場内はどよめきに包まれた。鮮烈な一発に「ええの取ったわ！」とファンも歓喜している。初回、先頭で打席に立った佐藤は、高太一投手が投じた初球の直球を完璧に振り抜いた。高々と舞い上がった打球は左中間の芝生席へと