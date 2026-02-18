17日夕方、佐賀市の市道で横断歩道を渡っていた小学生が軽トラックにはねられ、意識不明の重体となっています。17日午後4時ごろ、佐賀市西与賀町の市道で横断歩道を渡っていた小学生・秋月一星くん（9）が直進してきた軽トラックにはねられました。秋月くんは頭などを強く打って病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。警察は、軽トラックを運転していた佐賀市嘉瀬町の農業・久米良明容疑者（70）を過失運転致傷の