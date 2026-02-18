アメリカで黒人の地位向上を求める公民権運動の指導者、ジェシー・ジャクソン師が17日、死去しました。84歳でした。遺族の発表によりますと、アメリカの公民権運動の黒人指導者、ジェシー・ジャクソン師が17日、死去しました。84歳でした。ジャクソン師は1941年、人種差別が激しかった南部サウスカロライナ州で生まれ、60年代からマーチン・ルーサー・キング牧師と共に黒人の地位向上を求める活動に取り組みました。84年と88年の大