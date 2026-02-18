◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイス明日ケートアリーナ）フィギュアスケートのペアで日本史上初めて金メダルを獲得し、新たな金字塔を打ち立てた三浦璃来、木原龍一組。日本を、ペア強豪国へ押し上げようとしている。女子シングルで荒川静香が金メダルを獲得した２００６年から、フィギュアスケートの発展を支えてきたのが「りくりゅう」の所属する木下グループだ。