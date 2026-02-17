サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、両腕を支えて疲労を軽減してくれるクランプ式リストレスト「100-TOK008BK」を発売した。■工具不要、誰でもすぐに使える取付け工具は一切不要。クランプでしっかり固定するだけなので、設置も取り外しもスムーズに行える。レイアウト変更が多い職場やフリーアドレス環境にも柔軟に対応できる。■正しい姿勢へ導くサポート設計肘を自然に置ける位置に支えを