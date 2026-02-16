子どもの行事を見学するのは、家族にとってかけがえのない楽しい時間ですよね。ただ席数が限られ、立場の違いも重なると、思わぬ火種を生むことも……。今回紹介するのは、子どものお遊戯会をきっかけに、同居する義母との関係が一気にこじれてしまった投稿者さんのエピソードです。『共働きで、毎日子どものお迎えは義母がしてくれています。お遊戯会は、各家庭4人までという制限付き。例年「旦那、私、上の子、義母」で参加して