私（エリ）は、夫のタクヤと息子のカナタ（2才）との3人暮らしをしています。タクヤは料理も洗濯も掃除もきっちり完璧にこなす人です。子どもができても仕事を続けたいと思っていた私にとっては理想的な結婚相手でした。しかしタクヤは家事レベルにこだわり、自分のペースを一切崩したくないのです。「家事」以外はやらないうえに、邪魔が入ろうものなら怒りだし……。私は日に日にタクヤに対して嫌悪感を抱くようになってしまった